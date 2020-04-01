مجلس الوزراء: رصدنا 10 آلاف شائعة حول كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:06 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
قال اللواء محمد عبد المقصود رئيس غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمجلس الوزراء، إن جهود الدولة المصرية لمكافحة شائعات فيروس كورونا المستجد أكثر من جهودها في مكافحة الفيروس ذاته، مؤكدا أنه تم رصد أكثر من 10 آلاف شائعة منذ إجراءات الحكومة المتتابعة للوقاية من انتشار الفيروس.

وأعلن عبد المقصود خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، عن تدشين موقع إلكتروني باسم care.gov.com، وهو الموقع الرسمي الوحيد للحكومة الذي تم تخصيصه لشريحة الشباب الذي يتابع مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار ليكون حلقة وصل بين أفراد العمالة غير المنتظمة التي تضررت جراء قرارات الحكومة ورجال الأعمال وصناع القرار، ومن المفترض إطلاقه خلال الفترة القادمة.

رسالة طمأنة من السيسي

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، أمس الثلاثاء، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال السيسي، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك": على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا"، أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد ويدعو للاطمئنان.

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.

47 حالة وفاة

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5,1 حالة لكل مليون مواطن.

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