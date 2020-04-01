برلمانية تناشد العالقين بالخارج التكاتف لمواجهة تحديات كورونا

طالبت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بتكاتف جميع المصريين العالقين في الخارج ويبادروا في معاونة بعضهم البعض في كافة سبل المعيشة سواء في المصروفات، والانتقالات، لحين انتهاء إجراءات الدولة المصرية تمهيدا لعودتهم لأرض الوطن، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج يقدمون نموذج إيجابي في معاونة أشقائهم لحين تجاوز أزمة فيروس كورونا.





وقالت عجمي، في بيان، اليوم الأربعاء أنها دشنت مبادرة "لمتنا في الإمارات"، ونجحت في توفير سبل إعاشة لعدد من المصريين، وشارك فيها كثير من الأصدقاء تضامنا معها، لافتة أن المبادرة أتت بثمار إيجابية في عدد من الإمارات منها عين وعمان، وجارٍ تعميمها في عدد من الدول العربية.





ولفتت أن الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، تأتي لحماية الشعب المصري، بجميع فئاته، ومكافحة هذا الفيروس بشتى الطرق لتقليل فرص انتقال العدوى، وتقليل زيادة نسبة الإصابات بين المواطنين.





وناشدت المصريين سواء في الداخل أو في الخارج بضرورة الحفاظ على معايير الدولة وإتباع تعليماتها، مشيرة إلى أن الدولة تفقد المليارات للحفاظ على أرواح الشعب، مطالبة بعدم الاستهتار في تنفيذ التعليمات التي وضعتها الدولة المصرية لحماية الشعب المصري من هذا الوباء.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم.









وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.









وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.









وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



