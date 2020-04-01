إصابة 15 فلسطينيًا بفيروس كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:08 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بإصابة 15 فلسطينيا بفيروس كورونا ليرتفع عدد المرضى إلى 134.

 

وقد أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في وقت سابق، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى 97 حالة.

 

وقد قررت السلطات الفلسطينية، اتخاذ اجراءات احترازية منها إغلاق المساجد وحظر التجول في جميع المحافظات، في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

أخبار تهمك

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تقلبات حادة وسريعة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف سبب التغير المفاجئ في حالة الطقس

منذ أقل من ساعتين

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 15 ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ يوم

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

رسميا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تنسحب من القضية

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 ص

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

08:07 ص

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

07:16 ص

تقلبات حادة وسريعة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف سبب التغير المفاجئ في حالة الطقس

09:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم