إصابة 15 فلسطينيًا بفيروس كورونا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بإصابة 15 فلسطينيا بفيروس كورونا ليرتفع عدد المرضى إلى 134.

وقد أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في وقت سابق، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى 97 حالة.

وقد قررت السلطات الفلسطينية، اتخاذ اجراءات احترازية منها إغلاق المساجد وحظر التجول في جميع المحافظات، في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.