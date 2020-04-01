انخفاض الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو ليسجل رقما قياسيا يوميا عند 78 شخصا أمس الثلاثاء ليتجاوز الإجمالي 500 حالة وسط مناشدات لإعلان حالة طوارئ.





وانخفضت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، في أول أيام السنة المالية الجديدة في حين يتأهب مستثمرون لإجراءات عزل عام محتملة في طوكيو وركود عالمي وانخفاض حاد لأرباح الشركات ولمدفوعات التوزيعات النقدية بسبب وباء فيروس كورونا.

ونزل المؤشر نيكي 4.5% ليسجل أقل مستوى إغلاق في أسبوع واحد عند 18065.41 نقطة.

لكن التعاملات ككل كانت منخفضة وبلغ حجم الأسهم المتداولة على المنصة الرئيسية 2.72 تريليون ين وهو أقل مستوى في شهر.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.7% إلى 1351.08 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق في أسبوع وأنهت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 اليوم على هبوط.