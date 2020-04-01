برلماني يشيد بخطة إصلاح شركات قطاع الأعمال العام

Advertisements

قال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، إن تصريحات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام التى أكد فيها أنه منذ تولى الوزارة تم عمل دراسة لـ119 شركة عن طريق إدارات الشركات، ووجد أن هناك 48 شركة خاسرة واختير منها 25 الأكثر خسارة للتعامل، كانت صادمة.



وأشار النائب في بيان له إلى أن تصريحات الوزير كشفت كشفت عن صراحته وشجاعته وتعامله بمهنية وحرفية في إيجاد حلول عاجلة لانتشال المشكلات والأزمات المزمنة والتى تراكمت لعقود طويلة، مضيفا أنها بداية للإصلاح الحقيقى داخل شركات قطاع الأعمال العام.



وأشاد "مسعود" بخطط ومحاور الإصلاح داخل شركات قطاع الأعمال العام في ضوء إعلان الوزير عن استغلال الأصول وإجراء 26 تعديلا في القانون الخاص بالشركات رقم 203 لسنة 1991 علاوة على التعديل الإدارى لرفع مستوى الكوادر وإعلانه أنه سيتم الانتهاء من ذلك خلال عام ونصف العام وأن من أبرز التعديلات أن يكون رئيس مجلس الإدارة من خارج الشركة للمزيد من الحوكمة والتعامل مع الإدارة العليا بشكل سريع سواء بالمكافأة أو خفض الراتب.



وأعلن النائب تأييده لما جاء في التعديلات التى أعلنها الدكتور هشام توفيق بحصول العاملين من 10% إلى 12% من الأرباح وخطته لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج والتى تبدأ من زراعة وتجميع وتصنيع القطن، امتدادًا لعمليات الحليج والغزل والنسيج والصباغة والملابس وإعادة القطن المصرى إلى عرشه وعمل علامة جديدة للأقطان الطويلة وفائقة الطول، بحيث يزيد تنافسيته.



كما أشاد باتجاه وزارة قطاع الأعمال العام تصنيع سيارة من خلال شركة النصر للسيارات لإنتاج سيارة كهربائية وسيارة تقليدية الفترة المقبلة وإنشاء وحدة تسويق مركزى في كل شركة قابضة لتسويق منتجات الشركة بجانب تفعيل دور شركة النصر للاستيراد والتصدير، في مساعدة الشركات على تسويق منتجاتها والقيام بحلقة الوسيط مطالبا من الوزير بالإسراع في تنفيذ هذه الخطط.



رسالة طمأنة من السيسي



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، أمس الثلاثاء، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



وقال السيسي، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك": على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا"، أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد ويدعو للاطمئنان.



ارتفاع عدد المتعافين من كورونا



كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.



وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.



47 حالة وفاة



وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.



وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5،1 حالة لكل مليون مواطن.