وزير الرياضة: لا أعلم شيئا عن تبرع محمد صلاح لمكافحة كورونا
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:10 ص
علي نبوي
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على عدم رضاه على بعض البنود في قانون الرياضة، مشددًا على أنه ليس قرآنا أو إنجيلًا ويجب تعديله.
وأضاف: بأنه لا يعلم أي شيء عن تبرع محمد صلاح بخصوص فيروس كورونا.
وتابع : وزير الشباب بأنه لا يعلم موعد إجراء انتخابات اتحاد الكرة المصري، مشيرًا إلى أنه سيتدخل في الوقت المناسب مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لمناقشة كافة التفاصيل.
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