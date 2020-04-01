وزير الرياضة: لا أعلم شيئا عن تبرع محمد صلاح لمكافحة كورونا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على عدم رضاه على بعض البنود في قانون الرياضة، مشددًا على أنه ليس قرآنا أو إنجيلًا ويجب تعديله.





وأضاف: بأنه لا يعلم أي شيء عن تبرع محمد صلاح بخصوص فيروس كورونا.





وتابع : وزير الشباب بأنه لا يعلم موعد إجراء انتخابات اتحاد الكرة المصري، مشيرًا إلى أنه سيتدخل في الوقت المناسب مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لمناقشة كافة التفاصيل.



