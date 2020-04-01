وسائل إعلام أمريكية: فيروس كورونا يضرب جهاز المخابرات

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:30 ص
ترامب
ترامب
وكالات

تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 فى شل جهاز المخابرات الأمريكية المركزية الـCIA، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الامريكية.

 

وبحسب الشبكة الأمريكية، تواجه أجهزة الاستخبارات الأمريكية تواجه صعوبات في تحديد وتقييم وضع الوباء، في دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.

 

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن كوريا الشمالية لم تبلغ بعد عن أي حالة مصابة بكورونا، رغم تقاسمها الحدود مع الصين التي كانت مركز انتشار الفيروس.

 

وقد تمكنت السلطات الصحية الصينية، من السيطرة على فيروس كورونا في مقاطعة ووهان التي كانت بؤرة ظهور الفيروس أواخر العام الماضي.

 

 وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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