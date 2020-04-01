ممثلة شهيرة تُهاجم إيناس عز الدين وتطالب بتدخل هاني شاكر

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
هاجمت الفنانة إيناس عز الدين المطربة إيناس عز الدين التي ادعت إصابتها بفيروس كورونا، وأحدثت حالة ذعر في الوسط الفني نظرًا لتشابه الأسماء فإن ذلك أحدث حالة من القلق من تجاه اسرتها ومحبيها عليها، كما طالبت من نقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر التدخل واتخاذ قرارات حاسمة لمن يتلاعب باعصاب الجمهور لكسب شهرة كبيرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث كتبت تغريدة قالت فيها :"محاولات الناس في الشهرة بقت مرعبة حتى وإن وصلت إلى إدعاء المرض، ربنا يحمينا".

وتابعت إيناس عز الدين قائلة :"النقيب والأستاذ هاني شاكر لازم موقف حاسم تجاه الأستاذة اللي تسببت في ذعر لناس كتير وتعب نفسيتهم وطلع كل ده شووووو".

وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنانة إيناس عز الدين الدرامية مسلسل"أفراح إبليس الجزء الثاني "،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد أمين،
ﺗﺄﻟﻴﻒ مجدي صابر،بطولة جمال سليمان،صابرين،ياسر فرج،إيناس عز الدين،هنادي مهنى، أحمد صفوت.

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