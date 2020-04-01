ضبط 1437 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 1437 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية، 242 مخالفة تجاوز الرعة المقررة، 77 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 10 مخالفات لدراجات نارية، 5 مخالفة موقف عشوائي، 14 مخالفة شروط الترخيص، 3 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

كانت جهود الإدارة أسفرت أول أمس، عن ضبط 3981 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية، 1389 مخالفة تجاوز الرعة المقررة، و181 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و7 مخالفات لدراجات نارية، و27 مخالفة موقف عشوائي، و51 مخالفة شروط الترخيص، و4 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وقدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية وانتشار الشبورة، لعدم وقوع أي حوادث، جاءت كالتالي:

1. عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

وفي سياق أخر، أجرى اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، جولة تفقدية على الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية، تحسبا لحدوث أي حوادث مرورية أو كثافات على الطرق، حرصا على سلامة المواطنين.

وشدد مدير المرور، على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وأكد اللواء علاء متولي، تفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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