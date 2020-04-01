"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

تصدرت ياسمين عباس، اليوم الأربعاء الموافق 1/4/2020، تريند محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا)، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاتها.

وكشف خالد مجاهد، المتحث الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل وفاة ياسمين عباس البالغة من العمر 30 عامًا، مؤكدًا أنها شعرت بأعراض تنفسية وارتفاع درجة الحرارة وآلام في الحلق وسعال وتم حجزها في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة لمدة 6 أيام، وجرى الحصول على مسحة منها وتبين أنها سلبية ولا تعاني من كورونا.





وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه جرى تحويل ياسمين عباس لوحدة العناية المركزة بمستشفى حميات امبابة وحجزت فيه وحصلوا على مسحة أخرى منها لإجراء تحليل كورونا ووجدوا نتيجته سلبية أيضًا، وذلك يوم الجمعة الماضي الموافق 27/3/2020، مشيرًا إلى أنه طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية حصلوا على عينة أخرى يوم الأحد الموافق 29/3/2020 وتدهورت حالتها الصحية وقتها لأنها كانت تعاني من التهاب رئوي حاد ونقص حاد في الأكسجين ووضعت على جهاز التنفس الصناعي.



وأكد مجاهد أن نتيجة التحليل الثالث ظهرت سلبية لفيروس كورونا المستجد بعد وفاتها، مشددًا: "ياسمين عباس كانت تعاني من التهاب رئوي ولم تكن تعاني من كورونا ونتائج تحاليلها أثبتت 3 مرات أنها سلبية لفيروس كورونا وأخوها أكد الكلام ده وقال إنها كانت تعاني من التهاب رئوي وليس كورونا".



