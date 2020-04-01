محافظ الجيزة يحذر تجار الأسواق: لن نترك متلاعبًا بالأسعار



وشدد علي ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة، موجهآ بمواصلة الحملات علي الأسواق لمتابعة الأسعار والتأكد من عدم المغالأة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين.



وأكد محافظ الجيزة أن سوق الجملة يعمل علي مدار الأسبوع ويستقبل المواطنين الراغببن في شراء احتياجاتهم مؤكدا علي استمرار اعمال التطهير والتعقيم للسوق حرصآ علي أمن وسلامة المترددين عليه.



وأعلنت محافظة الجيزة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة للمواطنين الراغبين في الشراء حيث بلغ سعر كيلو الطماطم والخيار 3 جنيهات والبطاطس والبصل والكوسة 2 جنيه والليمون 12 جنيه والفلفل 10 جنيهات والبسلة 4 ونصف والثوم 4 والباذنجان ب 3 ونصف والبرتقال واليوسفي والموز والجوافة والكانتالوب والخوخ 5 جنيهات والفراوله 3 جنيهات.

رسالة طمأنة من السيسي





كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، أمس الثلاثاء، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وقال السيسي، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك": على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا"، أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد ويدعو للاطمئنان.





ارتفاع عدد المتعافين من كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.





وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.





47 حالة وفاة





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.





وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5,1 حالة لكل مليون مواطن.