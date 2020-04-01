أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 1-4-2020 في سوق العبور

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
 في ظل ارتفاع معدلات الطلب على الاصناف المختلفة من الخضراوات خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورنا في محافظات الجمهورية والتزام الكثير من المواطنين منازلهم شهدت أسعار بعض هذه الأصناف حالة من الارتفاع نتيجة للتكالب عليها ومن اهمها الليمون والبرتقال نظرا لاهيتهم في الحصول على فيتامين سي.

سجل سعر البصل 6 جنيهًا، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 11 جنيها.


وسجل سعر الثوم ما بين 8 إلى 11 جنيها، فيما سجل البصل الأبيض سجل 9 جنيه، وسجل سعر البسلة 8.5 جنيها، بينما سجل سعر الباذنجان العروس 10 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا، وسجل سعر الجزر 5.5 جنيها، بينما سجل سعر الفلفل الألوان 30 جنيها، وسجل الملوخية 10 جنيهًا.

وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 12 جنيهات.

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