حصاد البورصة .. الأجانب يستحوذون علي نسبة 26.9% من تعاملات البورصة خلال شهر مارس

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:03 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

حصاد البورصة المصرية

سجل المستثمرين الأجانب مبيعات بالبورصة المصرية وصلت الي 2.681.6 مليون جنيه حيث تم تخارجهم من الأسواق علي أثر أحداث إنتشار فيروس كورونا وتحوله الي وباء في معظم الدول الأوروبية ، وبلغت نسبةإستحواذ هم للسوق حوالي 26.9% ، فيما سجل العرب مبيعات بحوالي 353.6 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ7% ، وبلغت نسبة إستحواذ المتعاملين المصريين 66.1%.


أخبار البورصة المصرية 

أظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن  المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30"  قد هوي  بنسبة 26.25% ليغلق عند مستوى 9593.94 نقطة خلال جلسات شهر مارس المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 17.72% عند مستوى 994.95 نقطة ، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بسبة 21.37% مغلقًا عند مستوى 1030.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 24.88% مغلقًا عند مستوى 11084.72 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 15.47% ليصل إلى مستوى 686.07 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 19 ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ يوم

تقلبات حادة وسريعة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف سبب التغير المفاجئ في حالة الطقس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 17 ساعة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تنسحب من القضية

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 15 ساعة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

منذ حوالي 9 ساعات

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

تراجع مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات بضغط مبيعات الأجانب

البورصة تربح 1.4 مليار جنيه بعد نصف ساعة من جلسة التداول

مبيعات الأجانب تقود البورصة للهبوط بمنتصف التعاملات

تراجع مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات بضغوط مبيعات الأجانب

مبيعات "الأجانب " تهبط بالبورصة 0.69% ونقص السيولة يضرب السوق

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغط مبيعات الأجانب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 ص

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

08:07 ص

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

07:16 ص

تقلبات حادة وسريعة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف سبب التغير المفاجئ في حالة الطقس

09:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم