حصاد البورصة .. الأجانب يستحوذون علي نسبة 26.9% من تعاملات البورصة خلال شهر مارس





حصاد البورصة المصرية





سجل المستثمرين الأجانب مبيعات بالبورصة المصرية وصلت الي 2.681.6 مليون جنيه حيث تم تخارجهم من الأسواق علي أثر أحداث إنتشار فيروس كورونا وتحوله الي وباء في معظم الدول الأوروبية ، وبلغت نسبةإستحواذ هم للسوق حوالي 26.9% ، فيما سجل العرب مبيعات بحوالي 353.6 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ7% ، وبلغت نسبة إستحواذ المتعاملين المصريين 66.1%.









أخبار البورصة المصرية





أظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" قد هوي بنسبة 26.25% ليغلق عند مستوى 9593.94 نقطة خلال جلسات شهر مارس المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 17.72% عند مستوى 994.95 نقطة ، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بسبة 21.37% مغلقًا عند مستوى 1030.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 24.88% مغلقًا عند مستوى 11084.72 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 15.47% ليصل إلى مستوى 686.07 نقطة.