مصطفى خاطر يهنئ نجمة مسرح مصر بعيد ميلادها

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
الفجر الفنى
هنأ الفنان مصطفي خاطر نجم مسرح مصر، صديقته الفنانة سارة نجمة مسرح مصر بمناسبة عيد ميلادها . 

ونشر مصطفي خاطر صوره تجمعه مع سارة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انسجترام"، وعلق على الصورة قائلا: "كل سنه وأنتي طيب يتشارك يارب تبقي سنه سعيد عليكي".

جدير بالذكر أن مصطفى خاطر يشارك في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل دفععة محمد صلاح، العمل من بطولة مي كساب وإنعام سالوسه وعبد الله مشرف وسامي مغاوري ويحي محمود وفتحي سعد ومحمود عامر 
تاليف وسيناريو وحوار عمر طاهر وإخراج خالد الشوربجي في أولى تجاربه الإذاعية.

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