جهود جبارة تُبذل على جميع المستويات.. الإمارات قادرة على كبح كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:46 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

تبذل دولة الإمارات، جهود جبارة على جميع المستويات بينت القدرة على كبح انتشار الفيروس، وتسخير جميع الإمكانيات لحماية وصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، وخلال ذلك هناك متابعة لجميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها على مدار الساعة وإرشادات توعوية من قبل الجهات الرسمية المختصة.

 

وتأكدت مواقف دولة الإمارات الإنسانية الأصيلة ونبل قيمها التي باتت مفخرة العالم، وتأكد للجميع الدور الريادي عالمياً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر ما قدمه من دعم وجهود مباركة هدفت لمساعدة جميع المحتاجين ودعم كافة الدول والشعوب في هذه الظروف الحرجة من مسيرة البشرية".

 

وقد وجهت قيادة دولة الإمارات الحكيمة، بإنشاء مراكز مسح من المركبة لفحص فيروس “كورونا” ليستفيد منها الجميع في كافة إمارات الدولة، بعد افتتاح أول مركز في أبوظبي، لتقديم خدمات الفحص بأقصى سرعة وكفاءة لازمتين وهو من أهم الأمور التي لها آثار إيجابية على الصعد كافة، حيث يبين أهمية إعطاء نتائج سريعة ويخفف الضغط عن المراكز الصحية من قبل الراغبين بإجراء الفحص والتأكد من أوضاعهم الصحية.

 

وقالت صحيفة الوطن الكويتية، إن "مركز الفحص من السيارة يقدم خدمات غاية في التميز من حيث الإجراءات الواجبة، ففضلاً عن كونه الأول على مستوى الدولة والخامس عالمياً، فهو يسهل إعطاء نتائج قاطعة خلال مدة فحوصات لا تتجاوز الـ5 دقائق، وهو ما تحاول أغلب دول العالم المتحضر أن تصل إليه، ويأتي ضمن المراكز الهامة التي تعتبر من أكثر ماتحتاج إليه جميع الدول ضمن مساعي العمل على تطويق فيروس “كورونا” ومنعه من الانتشار والتفشي".

 

وأكدت الصحيفة، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات القدرة على استشراف التحديات والتعامل معها بمختلف أنواعها بفضل ما باتت عليه الدولة من قوة بقدراتها وكفاءاتها الوطنية والتصرف بما يضع مصلحة الوطن وكل من يقيم على أرضه على قمة الأولويات دائماً، فضلاً عن الثقة المطلقة بقدرات الكوادر البشرية المؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة والقادرة على القيام بدورها ومهامها على الوجه الأكمل".

 

واختتمت الصحيفة "توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ستبقى ملهمة وستخلدها ذاكرة الإنسانية بما قدمه سموه من مواقف وجهود ومبادرات لخدمة البشرية في الوطن والخارج، وتبين أن الشأن الإنساني دائماً فوق جميع الاعتبارات".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كبح كورونا فيروس كورونا جهود جبارة الاجراءات الإحترازية

أخبار تهمك

رسميا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تنسحب من القضية

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 15 ساعة

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

منذ حوالي 9 ساعات

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ يوم

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 17 ساعة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 19 ساعة

تقلبات حادة وسريعة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف سبب التغير المفاجئ في حالة الطقس

منذ أقل من ساعتين

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

نهيان بن مبارك: الإمارات داعية سلام ومحبة ورمز للوئام والمودة

الإمارات تقدم أكثر من 346 مليون جرعة تطعيم لأطفال باكستان

محمد بن زايد يستقبل رئيس المخابرات المصرية

مباحثات موسعة بقصر التين.. التفاصيل الكاملة لزيارة ولي عهد أبوظبي لمصر

السيسي يستقبل عبدالله بن زايد ويؤكد تضامن مصر ودعمها للإمارات في مواجهة مختلف التحديات

"حللت أهلا ونزلت سهلا".. كلمات محمد بن زايد للعائدين.. رسالة سلام في تاريخ الإنسانية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 ص

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

08:07 ص

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

07:16 ص

تقلبات حادة وسريعة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف سبب التغير المفاجئ في حالة الطقس

09:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم