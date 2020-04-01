حصاد البورصة .. 117 مليون جنيه قيم التداول ببورصة النيل خلال مارس الماضي

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:23 ص
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير

حصاد البورصة المصرية 

أظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية  أن بورصة النيل، حققت إجمالى قيم تداول وصلت الي 117 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 73.8 مليون ورقة منفذة على 3279 عملية خلال مارس المنتهي ، واستحوذت الأسهم على 12.79% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 87.21%.
 
تداولات مؤشرات البورصة المصرية

وفقاً للتقرير الشهري الذي أعلنته البورصة المصرية  فقد وزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 13.038 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 3.670 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 311.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.278 مليار جنيه، بحجم تداول 1.222 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 155.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 15.317 مليار جنيه بحجم تداول 4.892 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 466.9 ألف عملية.

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