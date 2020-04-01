بيكهام يشتري منزلا بـ20 مليون دولار

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:26 ص
منزل بيكهام
منزل بيكهام
وكالات
اشترى نجم كرة القدم البريطاني السابق، ديفيد بيكهام، أحد شركاء نادي إنتر ميامي الأمريكي، سكناً فاخراً، بسعر 20 مليون دولار، في المبنى الوحيد الذي صممته المهندسة المعمارية زها حديد، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

اختار نجم الكرة الإنجليزي السابق مبنى "One Thousand Museum"، الذي يقع في خليج بيسكاين أمام حديقة بيسكاين ناشيونال بارك، لشراء مسكنه في ميامي، ليعيش فيه برفقة زوجته فيكتوريا وأطفالهما الأربعة.

وتؤكد صحيفة ميامي هيرالد أن شركة بيكهام أنهت عملية شراء الشقة الفاخرة التي تبلغ مساحتها 11.046 قدم مربع (أكثر من ألف متر مربع).

وقال متحدث باسم بيكهام: "One Thousand Museum" مبنى خاص للغاية ويسعدنا انضمامنا إليه".

يذكر أن المبنى من تصميم المهندسة المعمارية العراقية البريطانية زها حديد، التي كانت أول امرأة تفوز بجائزة بريتزكر العالمية التي تعادل جائزة نوبل، وتوفيت بنوبة قلبية في ميامي في عام 2016، حيث كان المبنى قيد الإنشاء.

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