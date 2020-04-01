عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا يتخطى 9 آلاف حالة وفاة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:29 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسؤول بوزارة الصحة الإسبانية، أنعدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد تتخطى 9 آلاف حالة وفاة.

 

وكشف المسؤول الإسباني، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يتخطى 102 ألف إصابة.

 

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

 

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