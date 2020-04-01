فنانون عرب في رسالة لمتابعيهم: الحيوانات الأليفة لا تنقل فيروس كورونا

وسط حالة الهلع والمفاهيم الخاطئة التي تنتشر حول جائحة فيروس كورونا، أطلق عدد من الفنّانين العرب، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحماية الحيوانات الأليفة، وعدم التخلي عنها، لأنها "لا تنقل الفيروس"، بحسب ما أكدته منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.





شارك مجموعة من فنّاني مصر، فيديو عبر حساباتهم الرسمية على موقع انستجرام، ناشدوا فيه متابعيهم لحماية "الكلاب والقطط"، لأنها لا تنقل فيروس كورونا.





كما نشرت الفنّانتان دنيا سمير غانم، ونجلاء بدر، عبر حسابيهما الرسميين على انستغرام، تأكيداتٍ من منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بأن الحيوانات الأليفة، بما فيها القطط والكلاب، لا تنقل فيروس كوفيد 19 المستجد.





وانضم نجم الكوميديا محمد هنيدي، إلى هذه الحملة، بتدوينةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قال فيها: "عايز بس أتكلم عن بعض الناس اللي سابت حيواناتها من كلاب وقطط بسبب شائعات حول نقل الحيوانات الأليفة للفيروس.. الكلام مش حقيقي.. والحاجة الوحيدة المثبتة إن الإنسان احتمال بسيط ينقله للحيوان... يعني لو حد ليه حق يخرجك برا البيت فهو الحيوان بتاعك مش أنت".



