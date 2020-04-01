مفاجأة.. كارتيرون يقرر رحيل مدافع الزمالك

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:23 م
كارتيرون
كارتيرون
أحمد السيد
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك رحيل محمد عبد السلام مدافع الفريق الأبيض خلال فتره الانتقالات الصيفية القادمة 

وعلم الفجر الرياضي بأن المدير الفني لفريق الزمالك غير مقتنع بالمرة بتواجد محمد عبد السلام في قائمة الفريق خلال الموسم الجديد، وذلك بعد ظهوره بشكل غير طيب خلال مباريات الموسم الكروي الحالي 

حيث أكد الفرنسي باتريس كارتيرون لمساعديه على وجود ثلاث مدافعين رائعين بالفريق وهم محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني مشيرًا إلى احتياج عبد السلام العديد م الوقت لبصبح لاعبا أساسيا في صفوف الفريق. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 


يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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