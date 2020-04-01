إجراءات احترازية بالإسماعيلية أثناء صرف المعاشات لمواجهة كورونا
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:31 م
هشام إسماعيل
قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أثناء عملية صرف المعاشات، بالتنسيق مع رجال الشرطة والشباب المتطوعين.
وأوضح أنه تم إجراء أعمال النظافة وتطهير وتعقيم جميع مكاتب البريد بمركز ومدنية القنطرة غرب وعددها ثلاث مكاتب، مكتب بريد القنطرة غرب، ومكتب بريد الرياح، ومكتب بريد ابو خليفة، بالإضافة الي توفير كراسي ومظلات لراحة المواطنين، وتنظيم عملية صرف المعاشات طبقا للتعليمات.
وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه عملية صرفة المعاشات سوف تستمر لمدة أسبوعين، وذلك ونظرا لمنع تكدس أصحاب المعاشات وبالتنسيق مع هيئة البريد، حيث تم نقل عملية الصرف من المكاتب لضيقها لأقرب مسافات بالمدارس الحكومية للمكاتب البريدية، وتم تخصيص مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بأول شارع الثلاثيني لمكتب الإسماعيلية الفرعي، ومدرسة علي مبارك بمنطقة حي السلام لمكتب حي السلام، ومدرسة الشهداء الإعدادية لمكتب منشية الشهداء، ومدرسة عتاقة بمنطقة البلابسة لمكتب عرايشية مصر ثاني.
كما تم تخصيص مدرستي فنانة الابتدائية وفنارة الإعدادية لمكتب فنارة، ومدرسة المحسمة الإعدادية بإدارة القصاصين لمكتب السويدات، ومدرسة الفدائية الثانوية لمكتب الفدائية، ومدرسة الظاهرية تعليم أساسي لمكتب الظاهرية بالتل الكبير.
وأكد محافظ الإسماعيلية، ضرورة تعاون وتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديريات الخدمات وتكثيف جهودهم لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين.
وشدد على استمرار غلق جميع المقاهي والكافتريات والملاهي، والنواد الليلية، والصالات الرياضية، والشعبية والحضانات وقاعات الافراح ودور المناسبات، والأسواق الأسبوعية، وغيرها من الأماكن التى تشكل تجمعات جماهرية.
كما أكد محافظ الإسماعيلية، استمرار تعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات والمنشأت الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور بنطاق المحافظة بما في ذلك الشهر العقاري، والجوزات والمرور، والسجل المدنى، ولا يسر ذلك التعليق على المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة المختصة بالمواليد والوفيات.
رسالة طمأنة من السيسي
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، أمس الثلاثاء، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال السيسي، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك": على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا"، أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد ويدعو للاطمئنان.
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.
وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.
47 حالة وفاة
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.
وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5,1 حالة لكل مليون مواطن.
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