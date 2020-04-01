إجراءات احترازية بالإسماعيلية أثناء صرف المعاشات لمواجهة كورونا

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أثناء عملية صرف المعاشات، بالتنسيق مع رجال الشرطة والشباب المتطوعين.





وأوضح أنه تم إجراء أعمال النظافة وتطهير وتعقيم جميع مكاتب البريد بمركز ومدنية القنطرة غرب وعددها ثلاث مكاتب، مكتب بريد القنطرة غرب، ومكتب بريد الرياح، ومكتب بريد ابو خليفة، بالإضافة الي توفير كراسي ومظلات لراحة المواطنين، وتنظيم عملية صرف المعاشات طبقا للتعليمات.





وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه عملية صرفة المعاشات سوف تستمر لمدة أسبوعين، وذلك ونظرا لمنع تكدس أصحاب المعاشات وبالتنسيق مع هيئة البريد، حيث تم نقل عملية الصرف من المكاتب لضيقها لأقرب مسافات بالمدارس الحكومية للمكاتب البريدية، وتم تخصيص مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بأول شارع الثلاثيني لمكتب الإسماعيلية الفرعي، ومدرسة علي مبارك بمنطقة حي السلام لمكتب حي السلام، ومدرسة الشهداء الإعدادية لمكتب منشية الشهداء، ومدرسة عتاقة بمنطقة البلابسة لمكتب عرايشية مصر ثاني.





كما تم تخصيص مدرستي فنانة الابتدائية وفنارة الإعدادية لمكتب فنارة، ومدرسة المحسمة الإعدادية بإدارة القصاصين لمكتب السويدات، ومدرسة الفدائية الثانوية لمكتب الفدائية، ومدرسة الظاهرية تعليم أساسي لمكتب الظاهرية بالتل الكبير.





وأكد محافظ الإسماعيلية، ضرورة تعاون وتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديريات الخدمات وتكثيف جهودهم لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين.





وشدد على استمرار غلق جميع المقاهي والكافتريات والملاهي، والنواد الليلية، والصالات الرياضية، والشعبية والحضانات وقاعات الافراح ودور المناسبات، والأسواق الأسبوعية، وغيرها من الأماكن التى تشكل تجمعات جماهرية.





كما أكد محافظ الإسماعيلية، استمرار تعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات والمنشأت الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور بنطاق المحافظة بما في ذلك الشهر العقاري، والجوزات والمرور، والسجل المدنى، ولا يسر ذلك التعليق على المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة المختصة بالمواليد والوفيات.



