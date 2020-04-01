الأسهم الأوروبية تواصل الانخفاض بعد تفاقم أضرار كورونا

بعد الانتشار الكبير لفيروس كورونا في الدول الاوروبية تشهد حركة أسواق المالى هبوطا شديدا حيث واصلت الأسهم الأوروبية تراجعها يوم الأربعاء في أول جلسة تداول في الفصل الجديد، إذ أُضيفت بيانات اقتصادية سلبية من آسيا إلى الأضرار القائمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وأججت المخاوف بشأن ركود عالمي كبير.





وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4 بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، بعد أن اختتم يوم الثلاثاء أسوأ أداء فصلي في 18 عاما إذ عرقلت إجراءات العزل العام لاحتواء تفشي الفيروس أنشطة الشركات مما يثير مخاوف بشأن تخلف الشركات عن سداد ديون وتسريح كبير للعمالة.





وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 2.5 بالمئة فيما تراجع قطاع الشركات المالية سبعة بالمئة إذا انضمت بنوك بريطانية إلى نظيراتها الأوروبية في تعليق توزيعات الأرباح لدعم السيولة.







