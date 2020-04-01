بعد ارتفاع عدد مصابي كورونا.. هل تحتاج نقابة الأطباء لـ"الامتياز"؟

تحدث الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، عن تطورات زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19)، ناصحًا المواطنين بتنفيذ إرشادات وتعليمات الرعاية الصحية، من أهمها غسل اليد وفركها بمحلول كحلى لمدة لا تقل عن 40 ثانية قبل التعامل مع الأشخاص وقبل البدء فى أى إجراءات تتطلب النظافة والتعقيم، وبعد التعرض يجب التعقيم جيدًا حتي لا نتعرض للإصابة.





وقال في تصريحات خاصة إلى "الفجر": يجب ارتداء كمامة طبية في أثناء التعامل مع المرض المصابين بأعراض تنفسية حادة وقفازات ماسك ونظارة واقية للعينين.





وأكد الدكتور طاهر، أهمية الٱكل الصحي؛ لأنه يقوي المناعة وفي حالة الكحة والعطش يجب استخدام المناديل الورقية والتخلص منها في مكان آمن، مؤكدا استخدام الكمامات في حالة التعامل مع مريض مصاب بفيروس كورونا.





وتابع أنه يجب الحرص باستمرار علي نظافة اليد بشكل مستمر لأنها تخلصنا من الٱوبئة والفيروسات وفي حالة ارتفاع درجة الحرارة مع عطس يجب الالتزام بالمنزل وعدم الاختلاط مع المواطنين تحسبا لانتقال العدوى، مؤكدا أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا تتمثل فى ارتفاع درجات الحرارة وضيق فى التنفس والكحة، وفي حال ظهور تلك الأعراض يجب الابتعاد تماما عن الأشخاص العاديين مسافة متر تقريبا.





وتابع الدكتور ٱيهاب، أننا تقدمنا بطلب من النقابة للمطالبة باحتساب الطبيب من الشهداء، مؤكدا على دور نقابة الأطباء في تقديم كافة الدعم لأسرة المتوفي، مطالبا الدولة بحقه الرسمي واحتسابه من الشهداء بعد دخوله في حرب ضد وباء كورونا الذي يهدد الوطن.





وطالب طاهر بصرف إعانة لأسرة المتوفي من صندوق الأزمات والكوارث لصالح الشهداء بعد احتسابه من الشهداء، مؤكدا على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة لدعم أسرة المتوفي.









وقال طاهر: لا نحتاج للاستعانة بأطباء الامتياز خلال الفترة الحالية لكن إذا لزم علينا الأمر سيتم تدريبهم على أكمل وجه حتي يتم استعانة بهم في الأمور الٱدارية فقط لأنهم ليس مؤهلين للعمل الميداني.





رسالة طمأنة من السيسي





كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، أمس الثلاثاء، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وقال السيسي، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك": على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا"، أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد ويدعو للاطمئنان.





ارتفاع عدد المتعافين من كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.





وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.





47 حالة وفاة





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.





وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5،1 حالة لكل مليون مواطن.



