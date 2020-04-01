أسعار النفط تواصل تراجعها بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
رويترز
بعد إصابة نحو 800 ألف شخص بالفيروس في أنحاء العالم ووفاة أكثر من 38 ألفا و800 شخص، تفاقمت أزمة أسعار النفط على مستوى الدول المنتجة والمصدرة.

وتراجعت أسعار النفط الخام العالمية يوم الأربعاء في ظل مخاوف تخمة المعروض بفعل ارتفاع فاق التوقعات في المخزونات الأمريكية واتساع هوة الخلاف داخل أوبك.

وأسعار النفط قرب أقل مستوياتها منذ عام 2002 وسط أزمة فيروس كورونا العالمية التي أدت لتباطؤ اقتصادي عالمي وخفضت الطلب على الخام. وأنهت التعاملات الآجلة علي الخام الربع الأول منخفضة نحو 70 بالمئة بعد خسائر قياسية في مارس آذار.

وبحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، نزل خام القياس العالمي برنت بواقع 1.02 دولار ما يعادل 3.9 بالمئة إلى 25.33 دولار للبرميل. وفقد خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا ما يوازي 1.7 بالمئة إلى 20.13 دولار للبرميل بعد أن تخلى عن مكاسب سابقة قال محللون إنها ناجمة عن تكوين مراكز في بداية الربع الجديد.

وأظهرت بيانات معهد البترول الامريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 10.5 مليون برميل الأسبوع الماضي متخطية كثيرا التوقعات بارتفاع أربعة ملايين برميل.



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