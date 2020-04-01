مصاب بالكورونا.. إنقاذ مريض قئ دموي بمستشفى عزل ١٥ مايو

نجح فريق أطباء بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان والمشاركين ضمن الطاقم الطبى الموجود بمستشفى العزل في 15 مايو، في إنقاذ مصاب بفيروس كورونا فجر يوم الأربعاء، أصيب بحالة قيء دموي حاد.





جاء ذلك نظرا للكفاءات والخبرات المتميزة المتواجدة بكلية الطب بجامعة حلوان وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى عميد الكلية وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب.





وتم عمل منظار طارئ للجهاز الهضمى العلوى واكتشاف وجود دوالى نازفة بالمرئ وتم إجراء التعامل معها وربط الدوالى وإيقاف النزيف والاطمئنان على استقرار حالة المريض.





وأشاد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بكفاءة أطباء كلية الطب جامعة حلوان، مؤكدا أن الأطباء هم خط الدفاع الأول والجبهة الأمامية للدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، شاكرا حرصهم على مواصلة العمل والجهد فى تقديم كافة الخدمات الطبية على مختلف التخصصات.





رسالة طمأنة من السيسي





كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، أمس الثلاثاء، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وقال السيسي، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك": على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا"، أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد ويدعو للاطمئنان.





ارتفاع عدد المتعافين من كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.





وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.





47 حالة وفاة





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.



