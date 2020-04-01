نسرين أمين: "تحياتي لكل الفنانين اللي بيشتغلوا في الظروف الصعبة"

Advertisements

وجهت الفنانة نسرين أمين رسالة شكر وتقدير لكل الفنانين والعاملين معهم بالمسلسلات التي يقومون بتصويرها حاليًا رغم المخاطر التي من المممن أن تصيبهم بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت نسرين أمين صورتين جديدتين لها، وعلقت على الصور قائلة:" تحياتي وتقديري لكل الفنانين والفنيين اللى بيشتغلوا في الظروف الصعبة بالعالم، سواء خلف أو أمام الكاميرا،وربنا يحفظنا".





وفي سياق آخر، تخوض الفنانة نسرين أمين السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو بطولة خالد النبوي، كريم قاسم،محمود حميدة،نبيل عيسى،ريهام حجاج،محمود حجازي، سوزان نجم الدين التي تظهر كضيفة شرف خلال الأحداث، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.



ويعد مسلسل"لما كنا صغيرين" البطولة المطلقة الثانية للفنانة ريهام حجاج بعد تقديمها أولى بطولاتها في مسلسل "كارمن"، وهو بطولة محمد الكيلاني،شيرين، هاجر أحمد،عمرالشناوي،أحمد حلاوة،ولاء الشريف،تأليف سامح مجدي،إخراج حسين شوكت.