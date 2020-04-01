إحباط محاولة تهريب 1636 طربة حشيش بميناء بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من إحباط محاولة تهريب 1636 طربة لمخدر الحشيش، بداخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن إحدى السفن بميناء شرق التفريغة ببورسعيد.

وجاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة المخدرات، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، وإحباط محاولات تهريبها إلى داخل البلاد.





فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندى "تفاح"، مشحونة إلى البلاد بمعرفة (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة")، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش



