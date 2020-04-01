إحباط محاولة تهريب 1636 طربة حشيش بميناء بورسعيد

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:37 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من إحباط محاولة تهريب 1636 طربة لمخدر الحشيش، بداخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن إحدى السفن بميناء شرق التفريغة ببورسعيد.

وجاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة المخدرات، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، وإحباط محاولات تهريبها إلى داخل البلاد.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندى "تفاح"، مشحونة إلى البلاد بمعرفة (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة")، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، تم تشكيل لجنة مكونة من (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس – السلطات الجمركية) لتفتيش الحاوية المشار إليها.

حيث أسفرت أعمالها عن ضبط (1636 طربة لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها 360 كيلو جرام، تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي ثلاثة عشر مليون وثمانون ألف جنيه تقريبا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحديد وضبط القائمين على محاولة التهريب.

ضبط تشكيل عصابي للإتجار في الاستروكس والهيروين بالسلام

وفي سياق آخر، وألقت مباحث قسم شرطة السلام أول، أمس الثلاثاء، القبض على 3 عاطلين، لترويجهم كمية من أقراص الاستروكس ومخدر الهيروين على عملائهم بدائرة القسم.

وكانت وردت معلومات لمباحث قسم شرطة السلام أول، مفادها قيام المدعو "أ.أ"، 27 سنة، عاطل، و"س.ا" عاطل وشقيق المتهم الأول و"ع. م " عاطل وله معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من محل سكن المتهم الأول مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين حال تواجدهم بنطاق محل سكن المتهم الأول، وبتفتيشهم عثر بحوزته على 6 أقراص من مخدر الاستروكس و350 جراما من مخدر الهيروين.

ضبط 4 تجار مخدرات لغسلهم 65 مليون جنيه فى سوهاج

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظم، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بسوهاج، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

كما حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراضى وعقارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت ب 65 مليون جنيه.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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