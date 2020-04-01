لمنع كورونا.. مبادرة لمساعدة أصحاب المعاشات في المنيا (صور)





نظم، اليوم الأربعاء، شباب قرية الأشمونين التابعة إداريا لمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، مبادرة تحت عنوان، «الأشمونين بشبابها»، تلك المبادرة التي تهدف إلى تنظيم أصحاب المعاشات لصرف المعاشات دون تكدس داخل مدرسة الشهيد عبد الله جمال حتى نهاية أيام الصرف.





ووفرت المبادرة عددا من المقاعد وتم ترتيبها وتنظيمها مع مراعاة المسافات المتباعدة بين كل مقعد وآخر، كإجراء احترازي تحسبا لإصابته أهالي القرية أثناء الصرف بفيروس كورونا المستجد.





والمبادرة هي مبادرة شبابية خيرية، لا تهدف إلا لصالح الوطن والمواطن فقط، فقد تم الترتيب لها منذ أمس الثلاثاء، وتم تجميع المقاعد وترتيبها داخل مدرسة الشهيد عبد الله جمال، لاستقبال أصحاب المعاشات، وسوف تبذل قصاري جهدها لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره والحفاظ علي صحة وسلامه المواطنين.





يذكر أنه قد تم تحديد جداول لصرف المعاشات وفقا لقيمة المعاش المستحق لمنع تكدس المواطنين حيث من المقرر أن يتم الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه اليوم الأربعاء والخميس والسبت 1 - 2 - 4 ابريل والمستحقين صرف مبلغ من ألف إلى ألفين جنيه، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 5 - 6 - 7 أبريل وأكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس 8 - 9 أبريل، كما سيتم الصرف لمن لم يستطع او لم يصرف خلال الايام المحددة له اعتبارا من الأحد 12 ابريل.





وعلي جانب آخر، تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمالي المنيا، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء إيهاب زهنى رئيس المجلس، حملة تطهير وتعقيم شارع الكنيسه وعزبة ابو النوم ومنطقه سعد زغلول والعبور القديمه ومنطقه ناعوم ومنطقه ابو العزايم ونظافه وتطهير داخل وخارج التأمينات الاجتماعية كإجراء إحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





شارك في الحملة نواب رئيس المركز بالاشتراك مع إدارة صحة مغاغة ومدير الإدارة الزراعية وصابر حجازى المشرف على أعمال الصرف الصحى والمياه والكهرباء، ومدير الإشغالات بالمدينة، مسؤول اعطال المياه والصرف الصحي بالوحدة المحلية بالتعاون مع مجموعة من شباب المدينة المتطوعين.





وفي هذا الإطار أكد «زهني» أعمال التطهير والتعقيم سوف تتم بصفة مستمرة لحماية المواطنين من خطر هذا الفيروس كما ناشد جموع المواطنين بالتكاتف واتباع التعليمات الواردة لعبور هذه المرحلة بسلام.