'الصحفيين' تكشف موقف صرف معاش والد الفنانة سماح أنور

كشف محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن الفنانة سماح أنور استلمت التقرير الذي قامت به اللجنة المُشكلة لتحديد آلية وقانونية صرف معاش والدها، الكاتب الصحفي الراحل أنور عبدالله









وقال "شبانة" في تصريحات صحفية، إن الفنانة سماح أنور طلبت مهلة من الوقت لتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديمها رسميًا لنقابة الصحفيين.





وأضاف أن النقابة تحرص على تسهيل كل الإطراءات، ومنح الحقوق للزملاء وذويهم بالشكل القانوني السليم، وأن الراحل أنور عبدالله قد توفى منذ ما يقرب من ١٢ عامًا، والنقابة لا تمانع في صرف مستحقات المعاش النقابي الخاص به لعائلته، وذلك وفق اللوائح والطلبات التي أنلنتها اللجنة المَشكلة لبحث معاش الكاتب الصحفي الراحل.





وكان قد كشف محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، سابقًا، عن دراسة حالة استحقاق الفنانة سماح أنور وشقيقها أشرف، عن معاش والدها الصحفي الراحل أنور عبدالله، والذي توفى في شهر يوليو منذ ١٢ عامًا تقريبًا، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها بالنقابة، وبإشراف حماد الرمحى عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة المعاشات.





وأعلن "شبانة" في وقت سابق، عن قرار اللجنة بعد دراسة الملف، ووفق لوائح النقابة، أنه على الفنانة سماح أنور تقديم حالتها الاجتماعية منذ عام ٢٠٠٨ وحتى الآن، مع تقديم شهادة من مصلحة الضرائب من تاريخ وفاة الوالد عن كل سنة، وحتى العام الحالي، تفيد دخلها خلال تلك الفترة.





وبالنسبة لشقيقهل أشرف عبدالله، لفت سكرتير عام النقابة، إن استحقاقه للمعاش مرهون بحالته الصحية، وأذا كان غير قادر على الكسب فيستحق المعاش.





وقال "شبانة" إنه تم دراسة موقف استحقاق الفنانة لمعاش والدها بعد ٢٤ ساعة من تقديمها الطلب، مع التأكيد لها فى اتصال هاتفي ترحيب النقابة بها وبعائلة والدها الكاتب الصحفي الكبير الراحل أنور عبدالله في أي وقت.





وكان قد نفى محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، ما تم تداوله بشأن تصريحات الفنانة سماح أنور، أن نقابة الصحفيين قامت بسرقة معاش والدها الصحفي الراحل أنور عبدالله.



