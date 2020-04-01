تداولات البورصة المصرية ترتفع لـ 213.1 مليار جنيه بالربع الأول من 2020

تداولات البورصة المصرية

أظهر التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية أن إجمالى قيمة التداول قد ارتفعت لتصل إلى 213.1 مليار جنيه خلال الربع الأول، فى حين بلغت كمية التداول نحو 13.064 مليار ورقة منفذة على 1.289 مليون عملية وخاصة خلال الشهر الثالث من العام بعد القرارات التحفيزية التي إتخذتها الحكومة لتنشيط السوق المصري في ظل إزمة كورونا المستجد، والمتمثلة في قيام البنك الأهلي وبنك مصر بشراء نحو 3 مليار جنيه أسهم بالبورصة بالاضافة الي ترقب البنك المركزي ضخ فيما يقرب من 20 مليار جنيه لإنعاش السوق وجاءت هذه القيم مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 117.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 11.788 مليار ورقة منفذة على 1.211 مليون عملية بالربع السابق .

تداولات مؤشرات البورصة المصرية

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 30.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 7 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 716.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 11 مليار جنيه، بحجم تداول 3.634 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 420.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 41.3 مليار جنيه بحجم تداول 10.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.1 مليون عملية.4

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 31.28% ليغلق عند مستوى 9593.94 نقطة خلال جلسات الربع الأول، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 21.48% عند مستوى 994.95 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 26.26% مغلقًا عند مستوى 1030.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 32.2% مغلقًا عند مستوى 11084.72 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 42.18% ليصل إلى مستوى 686.07 نقطة.







