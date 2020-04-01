تقرير.. فالكاو يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي

أبدى الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم نادي جالطة سراي التركي موافقته على الانتقال لصفوف الهلال السعودي في الصيف المقبل، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في السعودية.





وأشارت التقارير الصحفية في السعودية إلى أن مسئولو نادي الهلال السعودي تواصلوا مع فالكاو للانضمام إلى الزعيم حيث رحب بهذا الأمر.





وتابعت التقارير بأن فالكاو أبلغ مسئولو الهلال السعودي بالتفاوض مع نادي جالطة سراي للموافقة على انتقاله للنادي السعودي في الصيف المقبل.