"سيب الأكاونت يا حمادة"... تخاطر بين جون سينا وحمادة هلال على "تويتر"

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
وكالات
أعادت تغريدة لنجم المصارعة والممثل الأمريكي جون سينا إلى الأذهان، سلسلة من التغريدات العبثية لحمادة هلال على "تويتر"، والطريف في الأمر أن حمادة هلال هو من لفت الأنظار للقصة.

 نشر المصارع الأمريكي تغريدة قال فيها: "Each wasted second is a second wasted"، هي تغريدةٌ كان يمكن أن تمر مرور الكرام رغم طرافتها، لولا أنّ الفنّان حمادة هلال، أعاد تغريدها، وعلق عليها بالقول: "الله عليك ياعم چون حبيب قلبي من ايام فيلم حلم العمر...".

 ما أثار موجة من التعليقات الطريفة، لدى متابعي حمادة هلال على "تويتر"، استعادوا فيها تغريداتٍ سابقة له، اتسمت بالعبثية، وتشابه المعنى: "أحسن وقت تقعد فيه في الشمس بالنهار".

 لكن ربما كان التعليق الأكثر طرافة على الموضوع، قيام أحد المتابعين، بنسخ تغريدة جون سينا، والتعليق عليها بالقول: "سيب الاكاونت يا حمادة يا هلال".



أخبار تهمك

مفاجأة.. كارتيرون يقرر رحيل مدافع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

تقلبات حادة وسريعة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف سبب التغير المفاجئ في حالة الطقس

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

نيرمين الفقي تعلن ارتباطها.. ونشطاء: "كذبة أبريل"

منذ ساعة و 6 دقيقة

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 18 ساعة

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ أقل من ساعتين

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 16 ساعة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

منذ حوالي 10 ساعة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تنسحب من القضية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

08:31 ص

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

08:07 ص

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

07:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم