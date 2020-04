"سيب الأكاونت يا حمادة"... تخاطر بين جون سينا وحمادة هلال على "تويتر"

أعادت تغريدة لنجم المصارعة والممثل الأمريكي جون سينا إلى الأذهان، سلسلة من التغريدات العبثية لحمادة هلال على "تويتر"، والطريف في الأمر أن حمادة هلال هو من لفت الأنظار للقصة.





نشر المصارع الأمريكي تغريدة قال فيها: "Each wasted second is a second wasted"، هي تغريدةٌ كان يمكن أن تمر مرور الكرام رغم طرافتها، لولا أنّ الفنّان حمادة هلال، أعاد تغريدها، وعلق عليها بالقول: "الله عليك ياعم چون حبيب قلبي من ايام فيلم حلم العمر...".





ما أثار موجة من التعليقات الطريفة، لدى متابعي حمادة هلال على "تويتر"، استعادوا فيها تغريداتٍ سابقة له، اتسمت بالعبثية، وتشابه المعنى: "أ حسن وقت تقعد فيه في الشمس بالنهار".





لكن ربما كان التعليق الأكثر طرافة على الموضوع، قيام أحد المتابعين، بنسخ تغريدة جون سينا، والتعليق عليها بالقول: " سيب الاكاونت يا حمادة يا هلال".