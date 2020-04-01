إيران: أعداد الوفيات بسبب كورونا تتخطى 3 آلاف حالة وفاة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:39 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران تتخطى 3 آلاف حالة وفاة.

 

وأعلنت السلطات الصحية في إيران، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران لتصل إلى أكثر من 47500 حالة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

 

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوباء الذي اجتاح العالم، منذ ديسمبر الماضي، بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

 

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

 

ونشرت المجلة الأمريكية المتخصصة Nature المعروفة برصانتها، تقريرًا مثيرًا، ألقى ولا يزال المزيد من النار على زيت "نظرية المؤامرة".

 


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