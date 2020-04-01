مواطنو الدقهلية يتوافدون على مراكز الشباب لصرف المعاشات (صور)





استقبلت مراكز شباب محافظة الدقهلية، المواطنين لصرف المعاشات الشهرية، وذلك منعا لتكدس المواطنين من كبار السن حفاظا على صحتهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحماية من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع مكاتب البريد أو التأمينات الاجتماعية.





جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية والتى تهدف لتيسير إجراءات الصرف على أصحاب المعاشات ومنع التكدس وتقليل زمن الحصول على الخدمة حرصا على سلامة وصحة المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





ومن جهته أوضح علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب التي تم اختيارها لتقديم الخدمة تشمل عدد من مراكز الشباب والتي منها شباب ميت الفرماوي ومركز شباب المدينة ومركز شباب دنديط وسنفا بميت غمر، وفي السنبلاوين مركز شباب برهمتوش ومركز شباب كفر عزام، وفي شربين مركز شباب محطة رأس الخليج وكفر الشيخ عطية بالإضافة الي كفر الشناوي كذلك مساعدة مكاتب البريد ودعمها بكراسي ومقاعد انتظار أصحاب المعاشات ومساعدة أبناء الجواله في تعقيم وتطهير المباني.





ووجه "الشربينى" للمشرفين والمسئولين عن المراكز بضرورة متابعة اعمال النظافه والتطهير بصورة مستمرة من أجل المحافظة على الصحة العامة لمواطني الدقهلية في ظل التوجهات الحكيمة للقيادة السياسية ومجلس الوزراء والعمل على التنسيق مع الجهات المختصه فى حالات استعمال اى مركز لصرف المعاشات.





وقام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة بنطاق حي غرب وحي شرق المنصورة للاطمئنان علي سير عملية التطهير والتعقيم ورفع الأتربة بالسيارات المكنسيه بحضور منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد الامين رئيس حي غرب المنصورة ومحمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة.





ففي حي غرب تفقد المحافظ أعمال التطهير ورفع الأتربة بشارع بورسعيد ووجه لرئيس الحي برفع جميع الأتربة بالإضافة إلي غسيل الأرصفة واستمرار حملة التطهير يوميًا لتشمل كافة الشوارع.





وفي حي شرق تفقد مختار أعمال التطهير ورفع الأتربة بشارع المضرب وشارع والفرن وعزبة الشال ووجه أيضًا لرئيس الحي باستمرار حملة التطهير لتشمل كافة الشوارع لتستعيد شوارع المنصورة رونقها وجمالها مره اخري.





وأكد محافظ الدقهلية أن أعمال التطهير والتعقيم ورفع الأتربة داخل شوارع المنصورة جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا واستغلال خلو الشوارع من المواطنين والسيارات أثناء فترة الحظر طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



