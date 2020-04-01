سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 176 طربة حشيش في 3 محافظات
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:48 م
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 عناصر إجرامية، لإتجارهم في المخدرات، وبحوزتهم 176 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار، بالإسماعلية ومطروح والإسكندرية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بنطاق دائرة المركز، وبحوزته (120طربة لمخدر الحشيش وزنت 12كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).
وأسفرت الجهود، عن ضبط أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بنطاق دائرة القسم.. وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).
فيما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية مسجلة"، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد له بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، وبحوزته (16طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).
وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأن المبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
ضبط 4 تجار مخدرات لغسلهم 65 مليون جنيه فى سوهاج
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظم، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بسوهاج، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
كما حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراضى وعقارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت ب 65 مليون جنيه.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
سقوط مزارع لسرقة مشغولات ذهبية في أسيوط
وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، عن ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن أحد المواطنين، وضبطت مرتكب الواقعة.
البداية عندما ورد بلاغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، من أحد المواطنين، مُقيم ببندر منفلوط، باكتشافه سرقة "مصوغات ذهبية وزنت 200 جرام ومبلغ مالي و2 شاشة عرض" من داخل مسكنه بدائرة القسم وأسفرت جهود البحث، عن أن وراء ارتكاب الواقعة "مزارع - مُقيم ببندر منفلوط".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، و(مبلغ مالي حصيلة بيع بعض المشغولات الذهبية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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