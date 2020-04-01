سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 176 طربة حشيش في 3 محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 عناصر إجرامية، لإتجارهم في المخدرات، وبحوزتهم 176 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار، بالإسماعلية ومطروح والإسكندرية.





وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بنطاق دائرة المركز، وبحوزته (120طربة لمخدر الحشيش وزنت 12كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).





وأسفرت الجهود، عن ضبط أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بنطاق دائرة القسم.. وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).



