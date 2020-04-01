كورونا يعطل حارس برشلونة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:48 م
شتيجن
شتيجن
الفجر الرياضي

اقترب نادي برشلونة من الاتفاق مع حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن على تجديد عقده لكن ما يعطل التوقيع الرسمي هو صعوبة الاجتماع بين الطرفين بسبب فيروس كورونا.

 

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يقدر بشكل كبير حارسه تير شتيجن، نظرًا لما قدمه مع النادي منذ وصوله عام 2014 ووصل الطرفان إلى اتفاق شبه نهائي.

 

وأوضحت الصفيحة أن تير شتيجن أبلغ إدارة ناديه برغبته في زيادة راتبه، وهو الأمر الذي رحب به النادي الكتالوني تقديرا لما قدمه مع البارسا في السنوات الماضية.

 

وينتهي عقد تير شتيجن مع برشلونة في صيف 2022 وسط محاولات من بعض الأندية الأخرى للتعاقد معه، أبرزها بايرن ميونخ.

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