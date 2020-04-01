"صناعة البرلمان" تدعم مبادرة تصنيع أجهزة التنفس الصناعى

‏أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، دعمها لجهود الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لتصنيع المعدات والأجهزة الطبية لدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك في ضوء أول مبادرة أطلقها مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة للاستفادة من منح حقوق الملكية الفكرية لتصنيع أجهزة التنفس الصناعى بالمجان من الشركة صاحبة الملكية.





وطالب "عامر" في بيان له أصدره اليوم الأربعاء، من وزير قطاع الأعمال الإسراع في تنفيذ هذه المبادرة في ضوء التصريحات التى أطلقها رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتى أكد فيها أنه تم توجيه الدعوة إلى جميع المتخصصين في الـbiomedical engineering بإتاحة كافة مصانعنا خاصة مصانع تصنيع وتجميع السيارات بشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات، لتصنيع أجهزة مثيلة للجهاز الذى أتاحت شركة medtronic وهى الأكبر في العالم تصميماته دون حقوق الملكية الفكرية خاصة أن شركات السيارات الأمريكية بدأت في تصنيعه.





وقال: نقوم بإجراء اتصالات حاليا بشركة سيمنس وعدد من مراكز الأبحاث لسرعة التنسيق لتصنيع الأجهزة، ولا سيما أننا لا نمتلك رفاهية الوقت أن مصانع السيارات التابعة لنا هى الأقرب ورغم محدودية الإمكانيات التقنية بالمقارنة بمتطلبات هذا النوع من التصنيع المتخصص فنحن على أتم الاستعداد للتعاون بشتى الصور وأن كل إمكانيات الشركات متاحة للخبراء لسرعة تصنيع الجهاز محليًا أو من خلال استيراد بعض القطع من الخارج مع ضرورة مطابقته للمعايير العالمية والحصول على الموافقات اللازمة.





وأكد رئيس لجنة الصناعة لمجلس النواب، أن اللجنة سوف تتابع هذا الملف خاصة أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة للحكومة لاتخاذ جميع الخطوات الخاصة بتصنيع المعدات والأجهزة الطبية داخل مصر، مؤكدا أن اللجنة سوف تطلب من وزير قطاع الأعمال العام الاطلاع على جميع الخطوات التى ستتخذها الوزارة لتصنيع أجهزة التنفس الصناعى داخل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.





رسالة طمأنة من السيسي





كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، أمس الثلاثاء، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وقال السيسي، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك": على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا"، أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد ويدعو للاطمئنان.





ارتفاع عدد المتعافين من كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.





وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.





47 حالة وفاة





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.





وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5,1 حالة لكل مليون مواطن.