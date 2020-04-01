4.1 مليار جنيه مبيعات الأجانب والعرب بالبورصة خلال الربع الأول من 2020

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:43 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


حصاد البورصة المصرية 

أعلنت البورصة المصرية عن التقرير الربع سنوي  ، حيث أشار الي أن  مبيعات  الأجانب ق وصلت الي 2.987.3 مليون جنيه بنسبة إستحواذ26.1%  خلال الثلاثة شهور الأولي من 2020، فيما سجل العرب مبيعات بحوالي 1.143.2 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 9.1% ، وبلغت نسبة إستحواذ المتعاملين المصريين 64.8% 


و تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 31.28% ليغلق عند مستوى 9593.94 نقطة خلال جلسات الربع الأول، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 21.48% عند مستوى 994.95 نقطة.
  
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 26.26% مغلقًا عند مستوى 1030.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 32.2% مغلقًا عند مستوى 11084.72 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 42.18% ليصل إلى مستوى 686.07 نقطة وذلك وفقاً للتقرير الربع سنوي للبورصة المصرية 


كما ارتفعت إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 213.1 مليار جنيه خلال الربع الأول، فى حين بلغت كمية التداول نحو 13.064 مليار ورقة منفذة على 1.289 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 117.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 11.788 مليار ورقة منفذة على 1.211 مليون عملية.

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