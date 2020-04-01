لمواجهة كورونا.. مقترح برلماني بتقديم دعم مالى إضافى للأطقم الطبية

قالت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم بمقترح برلماني ينص على تقديم دعم مالي إضافي للأطباء، لمساعدتهم على تجاوز أزمة فيروس كورونا، وتأكيد تقدير الدولة لمجهوداتهم في مواجهته.





وأوضحت "عبدالحليم" في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مقترحها ينص على زيادة بدل العدوى للأطباء وجميع الأطقم الطبية "الجيش الأبيض" بحد أدنى 2000 جنيه، بجانب توفير معاشات استثنائية أيضًا، مطالبة رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية، بسرعة العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لهذا الأمر، وتضمينها في الموازنة الجديدة.





وأكدت عضو مجلس النواب أن الأطقم الطبية، هى خط دفاع أول لمواجهة فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم وأصبح يمثل خطورة بالغة على الشعوب، وهم أكثر فئة معرضة للإصابة في حالة انتشار الفيروس على نطاق واسع، كما أن مجهودهم خرافي لحماية الدولة ومواطنيها، وعليه يجب تقديم أكبر دعم ممكن لهم.





رسالة طمأنة من السيسي





كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، أمس الثلاثاء، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وقال السيسي، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك": على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا"، أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد ويدعو للاطمئنان.





ارتفاع عدد المتعافين من كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.





وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.





47 حالة وفاة





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.





وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5,1 حالة لكل مليون مواطن.