صرف المعاشات بمدارس الدقهلية (صور)

توافد أصحاب المعاشات على المدارس المختصة لصرف المعاشات بمحافظة الدقهلية، في إطار خطة الدولة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





ومن جانبه تابع علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، المدارس المخصصة كمقار لصرف المعاشات بالتعاون مع مكاتب البريد، تخفيفا على المواطنين ومراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية





وشدد عبد الرؤوف على توفير كافة المطهرات والمنظفات لتطهير المدارس وتعقيمها وكذاك متابعة عدم تكدس الجمهور بالمدارس مع توفير كافة سبل الراحة والتنظيم للمواطنين.





وقام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة بنطاق حي غرب وحي شرق المنصورة للاطمئنان علي سير عملية التطهير والتعقيم ورفع الأتربة بالسيارات المكنسيه بحضور منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد الامين رئيس حي غرب المنصورة ومحمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة.





ففي حي غرب تفقد المحافظ أعمال التطهير ورفع الأتربة بشارع بورسعيد ووجه لرئيس الحي برفع جميع الأتربة بالإضافة إلي غسيل الأرصفة واستمرار حملة التطهير يوميًا لتشمل كافة الشوارع.





وفي حي شرق تفقد مختار أعمال التطهير ورفع الأتربة بشارع المضرب وشارع والفرن وعزبة الشال ووجه أيضًا لرئيس الحي باستمرار حملة التطهير لتشمل كافة الشوارع لتستعيد شوارع المنصورة رونقها وجمالها مره اخري.





وأكد محافظ الدقهلية أن أعمال التطهير والتعقيم ورفع الأتربة داخل شوارع المنصورة جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا واستغلال خلو الشوارع من المواطنين والسيارات أثناء فترة الحظر طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



