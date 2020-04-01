نصائح للحامل لتنجب الإصابة بفيروس كورونا

قدمت منظمة الصحة العالمية، نصائح مهمة على المرأة الحامل اتباعها للحفاظ على نفسها ن فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وجاءت النصائح كالتالي:

1- عليك غسل يديك جيدا بالماء والصابون لمدة 20 دقيقة.

2- تجنبي لمس عينيك وأنفك وفمك لأن الفيروس من السهل الانتقال عن طريقهما.

3- ابتعدى مسافة آمنة عن الآخرين.

4- استخدمي منديل عند العطس والسعال وفي حالة عدم تواجد منديل يمكنك العطس في ثنية الكوع.

5- في حالة المعانة من العطس والسعال، عليك التحدث للرعاية الطبية للاطمئنان على صحتك.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المشاصة بفيروس كورونا في مصر حوالي 710 حالة من ضمنهم 157 حالم تم شفاؤها،

و46 حالة وفاة، وفق ما أكده الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة.