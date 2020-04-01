عاجل.. أحمد فتحي يرفض التجديد للأهلي ويقترب من بيراميدز

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:53 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
الفجر الرياضي
بات أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قريبا من الرحيل عن النادي الأحمر نهاية الموسم الجاري.

ورفض احمد فتحي عدم تجديد تعاقده مع النادي الاهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان فتحي قد طلب مهلة 48 ساعة للرد على عرض الأهلي بتجديد تعاقده لمدة موسمين مقابل 22 مليون جنيه، بجانب شارة قيادة الفريق الأحمر.

واقترب فتحي من الانضمام لصفوف بيراميدز ليلحق بزميله السابق عبد الله السعيد.

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