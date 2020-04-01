شركة إنتاج كبرى تكشف تفاصيل فسخ تعاقدها مع إيناس عزالدين بعد إساءتها لمصر (صورة)

أعلنت شركة "أرقى لمسة" للإنتاج الفني عن فسخ تعاقدها رسميًا مع المطربة المصرية إيناس عزالدين، وذلك لما بدر منها عن إساءة مباشرة لمصر والمصريين ووزارة الصحة بعد إدعائها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونشرها فيديوهات وصور من داخل مستشفى المنيل للحميات تظهر فيها الإساءة المباشرة للدولة المصرية.

وقال أيمن أبو سعود في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" إن الشركة تكن كل الاحترام والتقدير للشعب المصري، وأن ما بدر من الفنانة الشابة يسيء لمصر وللمصريين ولوزارة الصحة المصرية وجميعهم نكن لهم الاحترام والتقدير، ولذا قررنا فسخ التعاقد مع إيناس حفاظًا على سمعة الشركة وسمعة المتعاقدين مع الشركة من كبار نجوم الفن في مصر وفي العالم العربي".

وتابع "أبو سعود": "وإذ نؤكد مرة أخرى أن إنهاء التعاقد جاء نتيجة لإساءة إيناس لمصر وللدولة المصرية، وليس لإصابتها بفيروس كورونا المستجد كما زعمت بعض المواقع الإخبارية".

وأثبتت نتائج تحليل البي سي أر، عدم إصابة إيناس عزالدين، بفيروس كورونا، مما جعل شركة الإنتاج المتعاقدة معها إيناس، تعلن فسخ عقدها معها باعتبارها أساءت لمصر على حد قول الشركة.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر قائله: "نظرا لما بدر من المطربة إيناس عزالدين من تصرفات وإساءة لقيادة جمهورية مصر العربية والقائمين بالعمل في وزارة الصحة المصرية قررنا نحن "مؤشر لقطة" للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع فسخ عقد الاتفاق المبرم بيننا بشكل نهائي، مع تمنياتنا لحكومة وشعب مصر الكريم دوام الصحة والعافية".

جدير بالذكر أن إيناس عزالدين، أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا منذ يومين موضحة أنها كانت على متن الطائرة القادمة من المغرب والتي تواجد بها شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت إيناس عز الدين أنها عزلت نفسها لمدة 14 يوما، بعد شعورها بأعراض المرض.

وعلى الفور استجابت وزارة الصحة المصرية لنداء إيناس عز الدين، وتم إرسال سيارة إسعاف لها ونقلها إلى مستشفى حميات إمبابة، لتلقي العلاج اللازم، وأعلنت وزارة الصحة في بيان رسمي عدم إصابتها بالمرض.