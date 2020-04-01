شركة إنتاج كبرى تكشف تفاصيل فسخ تعاقدها مع إيناس عزالدين بعد إساءتها لمصر (صورة)

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

أعلنت شركة "أرقى لمسة" للإنتاج الفني عن فسخ تعاقدها رسميًا مع المطربة المصرية إيناس عزالدين، وذلك لما بدر منها عن إساءة مباشرة لمصر والمصريين ووزارة الصحة بعد إدعائها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونشرها فيديوهات وصور من داخل مستشفى المنيل للحميات تظهر فيها الإساءة المباشرة للدولة المصرية.

 

وقال أيمن أبو سعود في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" إن الشركة تكن كل الاحترام والتقدير للشعب المصري، وأن ما بدر من الفنانة الشابة يسيء لمصر وللمصريين ولوزارة الصحة المصرية وجميعهم نكن لهم الاحترام والتقدير، ولذا قررنا فسخ التعاقد مع إيناس حفاظًا على سمعة الشركة وسمعة المتعاقدين مع الشركة من كبار نجوم الفن في مصر وفي العالم العربي".

 

وتابع "أبو سعود": "وإذ نؤكد مرة أخرى أن إنهاء التعاقد جاء نتيجة لإساءة إيناس لمصر وللدولة المصرية، وليس لإصابتها بفيروس كورونا المستجد كما زعمت بعض المواقع الإخبارية".

 

وأثبتت نتائج تحليل البي سي أر، عدم إصابة إيناس عزالدين، بفيروس كورونا، مما جعل شركة الإنتاج المتعاقدة معها إيناس، تعلن فسخ عقدها معها باعتبارها أساءت لمصر على حد قول الشركة.

 

وفي وقت سابق أعلنت الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر قائله: "نظرا لما بدر من المطربة إيناس عزالدين من تصرفات وإساءة لقيادة جمهورية مصر العربية والقائمين بالعمل في وزارة الصحة المصرية قررنا نحن "مؤشر لقطة" للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع فسخ عقد الاتفاق المبرم بيننا بشكل نهائي، مع تمنياتنا لحكومة وشعب مصر الكريم دوام الصحة والعافية".

 

جدير بالذكر أن إيناس عزالدين، أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا منذ يومين موضحة أنها كانت على متن الطائرة القادمة من المغرب والتي تواجد بها شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت إيناس عز الدين أنها عزلت نفسها لمدة 14 يوما، بعد شعورها بأعراض المرض.

 

وعلى الفور استجابت وزارة الصحة المصرية لنداء إيناس عز الدين، وتم إرسال سيارة إسعاف لها ونقلها إلى مستشفى حميات إمبابة، لتلقي العلاج اللازم، وأعلنت وزارة الصحة في بيان رسمي عدم إصابتها بالمرض.

شركة إنتاج كبرى تكشف تفاصيل فسخ تعاقدها مع إيناس عزالدين بعد إساءتها لمصر (صورة)
شركة إنتاج كبرى تكشف تفاصيل فسخ تعاقدها مع إيناس عزالدين بعد إساءتها لمصر (صورة)

أخبار تهمك

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

منذ حوالي 10 ساعة

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ أقل من ساعتين

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 16 ساعة

رسميا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تنسحب من القضية

منذ حوالي 13 ساعة

نيرمين الفقي تعلن ارتباطها.. ونشطاء: "كذبة أبريل"

منذ ساعة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تقلبات حادة وسريعة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف سبب التغير المفاجئ في حالة الطقس

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. كارتيرون يقرر رحيل مدافع الزمالك

منذ 43 دقيقة

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

08:31 ص

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

08:07 ص

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

07:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم