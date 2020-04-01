تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 479 حالة، بحسب ما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

والجدير فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

 

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى.

 

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.


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