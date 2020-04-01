شاهد.. زحام شديد على صرف المعاشات بكفر الشيخ (صور)

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تزاحم أهالي محافظة كفر الشيخ، منذ صباح الأربعاء، في اليوم الأول لصرف المعاشات والتأمينات، حيث قامت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحاولات مستميتة للتنظيم وعدم التكدس والازدحام، فضلا عن توفير مقاعد للجلوس، وتعقيم المكان أولا بأول، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

حيث قام أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بمتابعة إجراءات صرف الرواتب والمعاشات بالتعاون مع هيئة البريد المصري، بالتنسيق مع إدارة بيلا التعليمية.

وأضاف، أنه قد تمت إقامة مخيم بمدرسة بيلا الإعدادية بنين خلف بنك مصر وتجهيزه بمقاعد للانتظار لكبار السن أصحاب المعاشات؛ منعًا للتكدس أمام ماكينات الـATM لصرف المعاشات، وتم تطهير المدرسة لاستقبال أصحاب المعاشات.

ووجه رئيس مركز ومدينة بيلا بتطهير وتعقيم المخيم من وقت لآخر يوميًا، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على الالتزام بالتعليمات والإرشادات بالمخيم.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد أكد أن مديرية التربية والتعليم بالاشتراك مع الإدارة العامة للبريد بالمحافظة، قامت بتجهيز 32 مدرسة موزعة بالإدارات التعليمية، مشيرا إلى أن تجهيز تلك المدارس يهدف إلى التيسير على أصحاب المعاشات، ومنع التكدس بمكاتب البريد حرصًا على سلامتهم.

والتي تضمنت المدارس الآتية: "القنطرة البيضاء الابتدائية القديمة بمكتب بريد القنطرة البيضاء، القرضا للتعليم الأساسي بمكتب بريد القرضا، أريمون للتعليم الأساسي بمكتب بريد أريمون، الزهراء الابتدائية بمكتب بريد كفرالشيخ الفرعي، الحمراوي الثانوية بمكتب بريد كفر الحمراوي.

وأيضًا مدرسة سخا الابتدائية الجديدة بمكتب بريد سخا، بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، محلة القصب للتعليم الأساسي بمكتب بريد محلة القصب، أحمد عرابي الابتدائية بمكتب بريد كفرالشيخ ثان بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، الشهيد عبدالقادر الابتدائية بمكتبي بريد سيدى سالم وسيدى سالم الفرعي، الغنيمي الابتدائية بمكتب بريد الغنيمي، الشهيد حافظ قريش الابتدائية بمكتب بريد القصابي، برية لاصيفر للتعليم الأساسي بمكتب بريد برية لاصيفر بإدارة سيدى سالم التعليمية.

وكذلك مدرسة ابن خلدون الابتدائية بمكتب بريد العجوزين، شابه للتعليم الأساسي بمكتب بريد شابه، كنيسة الصرادوسي الإعدادية بمكتب بريد كنيسة الصرادوسي، منية جناح الإعدادية بمكتب بريد منية جناح، أبوالمجد القاضي الإعدادية بمكتب بريد الصافيه، عاطف سالم الابتدائية بمكتب بريد دمنكه، عمر مكرم الابتدائية بمكتب بريد شباس الشهداء بإدارة دسوق التعليمية، بيلا الإعدادية بنات بمكاتب بريد بيلا الرئيسي وفرعي وثاني بإدارة بيلا التعليمية، الرياض للتعليم الأساسي بمكتبي بريد الرياض الرئيسي والفرعي.

ومدرسة أبومصطفى الإعدادية بمكتب بريد أبومصطفى بإدارة الرياض التعليمية، أبوسكين بمكتب بريد مشروع الحامول، المجاز الغربي بمكتب بريد مجاز الحامول، غرب تيره للتعليم الأساسي بمكتب بريد غرب تيره بإدارة الحامول التعليمية، مجمع مدارس الشهيد السمندوي بمكتب بريد سنديون، السالمية الابتدائية بمكتب بريد السالمية، أبودراز الابتدائية بمكتب بريد أبودراز، الشهيد كريم أبوزامل الثانوية بمكتب بريد فوه الرئيسي بإدارة فوه التعليمية، الشهيد ياسر فريج بمكتب بريد شباس عمير، كفر الجزائر للتعليم الأساسي بمكتب بريد كفر الجزائر، كفر المرازقة الإعدادية المشتركة، بمكتب بريد كفر المرازقة بإدارة قلين التعليمية".

وشدد المحافظ، علي الأجهزة التنفيذية بضرورة القيام بأعمال تطهير المدارس قبل وبعد انتهاء الصرف، بالإضافة إلى مراعاة وإتباع كل الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية لكبار السن من أصحاب المعاشات لمجابهة انتشار فيروس كورونا، كذا توفير مقاعد كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم، حفاظًا على عدم التكدس والاختلاط.
شاهد.. زحام شديد على صرف المعاشات بكفر الشيخ (صور)
شاهد.. زحام شديد على صرف المعاشات بكفر الشيخ (صور)
شاهد.. زحام شديد على صرف المعاشات بكفر الشيخ (صور)
شاهد.. زحام شديد على صرف المعاشات بكفر الشيخ (صور)
شاهد.. زحام شديد على صرف المعاشات بكفر الشيخ (صور)
شاهد.. زحام شديد على صرف المعاشات بكفر الشيخ (صور)
شاهد.. زحام شديد على صرف المعاشات بكفر الشيخ (صور)
شاهد.. زحام شديد على صرف المعاشات بكفر الشيخ (صور)
شاهد.. زحام شديد على صرف المعاشات بكفر الشيخ (صور)
شاهد.. زحام شديد على صرف المعاشات بكفر الشيخ (صور)

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