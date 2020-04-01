فض الأسواق الأسبوعية بالمنيا لمنع التجمعات (صور)

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:39 م
فض الاسواق
فض الاسواق
واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوى بالمنيا، متابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء، حيث تم إخلاء سوق الأربعاء بحى شرق وحى شمال وحى غرب مدينة ملوى، جنوبي المحافظة.

وعلي جانب آخر، أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة شمالي المحافظة عن فض أحد الأسواق الأسبوعية وذلك استجابه لشكوي أهالي منطقة قليني بمبادرة صوت مسموع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لعدم إقامة الأسواق، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ملوى حملة نظافة مكبرة بأحياء المركز، بالإضافة إلى إيقاف حالة مبانى بمجلس قروى قلندول على مساحة قيراط. 

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة برئاسة اللواء ايهاب زهنى رئيس المجلس، حملة تطهير وتعقيم شارع الكنيسه وعزبة ابو النوم ومنطقة سعد زغلول والعبور القديمة ومنطقه ناعوم ومنطقة ابو العزايم ونظافة وتطهير داخل وخارج التأمينات الاجتماعية كإجراء إحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك في الحملة نواب رئيس المركز بالاشتراك مع إدارة صحة مغاغة ومدير الادارة الزراعية وصابر حجازى المشرف على أعمال الصرف الصحى والمياه والكهرباء، ومدير الاشغالات بالمدينة، مسؤل اعطال المياه والصرف الصحي بالوحدة المحلية بالتعاون مع مجموعة من شباب المدينة المتطوعين.

رسالة طمأنة من السيسي

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، أمس الثلاثاء، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال السيسي، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك": على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا"، أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد ويدعو للاطمئنان.

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.

47 حالة وفاة

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5,1 حالة لكل مليون مواطن.
فض الأسواق الأسبوعية بالمنيا لمنع التجمعات (صور)
فض الأسواق الأسبوعية بالمنيا لمنع التجمعات (صور)
فض الأسواق الأسبوعية بالمنيا لمنع التجمعات (صور)
فض الأسواق الأسبوعية بالمنيا لمنع التجمعات (صور)
فض الأسواق الأسبوعية بالمنيا لمنع التجمعات (صور)
فض الأسواق الأسبوعية بالمنيا لمنع التجمعات (صور)
فض الأسواق الأسبوعية بالمنيا لمنع التجمعات (صور)
فض الأسواق الأسبوعية بالمنيا لمنع التجمعات (صور)
فض الأسواق الأسبوعية بالمنيا لمنع التجمعات (صور)
فض الأسواق الأسبوعية بالمنيا لمنع التجمعات (صور)

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