أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:42 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 1/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إيران: أعداد الوفيات بسبب كورونا تتخطى 3 آلاف حالة وفاة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران تتخطى 3 آلاف حالة وفاة.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 479 حالة، بحسب ما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الاشتباه في إصابة رئيس الأركان الإسرائيلي بكورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
يخضع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وقائد الجبهة الداخلية للحجر الصحي بعد اجتماعهما مع ضابط شُخصت إصابته اليوم بفيروس كورونا وفقًا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية.
 

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