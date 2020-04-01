أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 1/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إيران: أعداد الوفيات بسبب كورونا تتخطى 3 آلاف حالة وفاة



أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران تتخطى 3 آلاف حالة وفاة.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 479 حالة، بحسب ما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || الاشتباه في إصابة رئيس الأركان الإسرائيلي بكورونا