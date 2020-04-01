احمد فتحي يرحل رسميا عن النادي الاهلي بنهاية الموسم.. وهذه وجهته القادمة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:48 م
احمد فتحي
احمد فتحي
أعلن مسؤلو الفريق الأول بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء 1/4/2020، رحيل احمد فتحي رسميًا عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وذلك لعدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد تعاقده.

وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم: "الأهلي يتمني التوفيق لأحمد فتحي.. أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

ورفض احمد فتحي عرض التجديد المقدم له من جانب الأهلي رغم حصوله على مهلة 48 ساعة لدراسة الأمر والتفكير، لكنه قرر في النهاية الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وبات الانتقال لبيراميدز الوجهة الأقرب للجوكر احمد فتحي، حيث يرتبط بعلاقة طيبة مع مسؤوليه فضلًا عن العرض المغري المقدم له والرغبة في الحصول على خدماته لمدة 3 مواسم.

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