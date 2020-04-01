الليلة.. فضل شاكر يُحيي حفلاً غنائيًا عبر "إنستجرام"

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

يستعد الفنان فضل شاكر، لإحياء حفلاً غنائيًا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، عن طريق اللايف الخاص بحسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وذلك كمحاولة منه لمحاولة الترفيه عن المواطنين نتيجة حظر التجوال والحجر المنزلي المفروض حاليًا على جميع أنحاء البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

ومن المقرر أن يقدم فضل شاكر خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة منها: يا ترى، حبيتك، مع السلامة، جوا الروح، نسيت أنساك، بفكر بالساعات، هخلي بالي، فاكر لما تقولي، وافترقنا.

 

وفي سياق آخر، يستعد فضل شاكر حاليًا لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "بتوحشيني" وذلك خلال الأيام المقبلة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

 

والجدير بالذكر أن فضل شاكر طرح مؤخرًا أغنية "مع السلامة"، وهي من كلمات محمد الرفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع علي أباظة، وتريات يحيى الموجي.

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