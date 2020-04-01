قيادي بـ"مستقبل وطن": قرارات الدولة لمواجهة كورونا تحافظ على سلامة المصريين

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:51 م
إسلام شعراوي
إسلام شعراوي
قال إسلام شعراوي، عضو أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن كافة القرارات التي تتخذها الدولة المصرية بجميع قطاعاتها ومؤسساتها في هذا التوقيت العصيب تزامنًا مع اجتياح انتشار فيروس كورونا المُستجد بأغلب دول العالم، تستهدف الحفاظ على سلامة الشعب المصري في المقام الأول. 

وأضاف إسلام، في بيان له، أن مصر من أوائل الدول في العالم التي أعدت خطط إستراتيجية مُحكمة لمواجهة فيروس كورونا وظهر هذا في إقرار سلسلة من القرارات والإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها من بين حين لآخر، مُؤكدًا أن كافة الإجراءات التي تتخذها مصر تتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية واللوائح العلمية في مواجهة كورونا، مُطالبًا المواطنين بإتباع كافة القرارات الحكومية بالحد من التجمعات وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وذلك للوقاية من تفشي عدوى فيروس كورونا.

كما أكد عضو أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تتعامل بشفافية تامة حول ملف انتشار فيروس كورونا في مصر حيث تقوم وزارة الصحة بإصدار بيانًا صحفيًا يوميًا لوسائل الإعلام يشمل عدد الإصابات والوفيات، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات بشكل مُستمر لمصارحة الرأي العام بما يحدث بكل مصداقية، مُحذرًا من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة والشائعات التي تروجها منافذ إعلامية مأجورة تبث من الخارج بهدف عرقلة خطة الدولة في مواجهة كورونا، مُطالبًا المصريين باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط. 

وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول صرف مكافآت استثنائية من صندوق "تحيا مصر" لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية قائلا:"تكريم للجيش الأبيض الذين يواجهون حرب القضاء على كورونا".

رسالة طمأنة من السيسي

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، أمس الثلاثاء، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال السيسي، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك": على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا"، أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد ويدعو للاطمئنان.

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.

47 حالة وفاة

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5,1 حالة لكل مليون مواطن.

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